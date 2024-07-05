Чистов Владислав Александрович
Место рождениядеревня Тёсово, Новодубинского района, Смоленской области
Дата рождения03.06.1939
Дата смерти28.02.1967
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1939
Отец: Чистов Александр Михайлович
Мать: не указана
деревня Тёсово, Новодубинского района, Смоленской области
Рождение ребёнка
23.11.1960
Смерть
28.02.1967
Причина смерти: Погиб на терпящем бедствие траулере Тукан