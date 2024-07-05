Чистов Владислав Александрович 03.06.1939 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чистов Владислав Александрович

Место рождения

деревня Тёсово, Новодубинского района, Смоленской области

Дата рождения

03.06.1939

Дата смерти

28.02.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1939

Отец: Чистов Александр Михайлович

Мать: не указана

деревня Тёсово, Новодубинского района, Смоленской области
Рождение ребёнка
23.11.1960

Сын: Чистов Александр Владиславович

Мать ребёнка: Чистова (Манышева (Гусева?)) Маргарита Ивановна (Дмитриевна)

Смерть
28.02.1967
Причина смерти: Погиб на терпящем бедствие траулере Тукан

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