Чистова (Манышева (Гусева?)) Маргарита Ивановна (Дмитриевна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смерти15.02.2022
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: Манышев Иван Иванович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Квартира Маргариты Ивановны, Россия, город Калининград, улица Космическая, дом 18 квартира 14
Рождение ребёнка
23.11.1960
Сын: Чистов Александр Владиславович
Отец ребёнка: Чистов Владислав Александрович
Смерть
15.02.2022
Квартира Маргариты Ивановны, Россия, город Калининград, улица Космическая, дом 18 квартира 14
Причина смерти: Острая левожелудочковая недостаточность