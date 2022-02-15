Чистова (Манышева (Гусева?)) Маргарита Ивановна (Дмитриевна) 1936 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чистова (Манышева (Гусева?)) Маргарита Ивановна (Дмитриевна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

15.02.2022

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Манышев Иван Иванович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Квартира Маргариты Ивановны, Россия, город Калининград, улица Космическая, дом 18 квартира 14
Рождение ребёнка
23.11.1960

Сын: Чистов Александр Владиславович

Отец ребёнка: Чистов Владислав Александрович

Смерть
15.02.2022
Квартира Маргариты Ивановны, Россия, город Калининград, улица Космическая, дом 18 квартира 14
Причина смерти: Острая левожелудочковая недостаточность

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