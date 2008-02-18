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Калинин Александр Федорович

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Место рождения

Якшино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

11.02.1930

Дата смерти

18.02.2008

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1930

Отец: Калинин (kalinin) Федор (Fedor Pavlovich)

Мать: Калинина Мария Ивановна

Якшино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.08.1955

Дочь: Акимова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Калинина Анна Никитична

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
15.08.1959

Дочь: Ломакина Ирина Александровна

Мать ребёнка: Калинина Анна Никитична

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинина Анна Никитична

Смерть
18.02.2008
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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