Калинин Александр Федорович
Место рождения
Дата рождения11.02.1930
Дата смерти18.02.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1930
Рождение ребёнка
04.08.1955
Дочь: Акимова Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Калинина Анна Никитична
Рождение ребёнка
15.08.1959
Дочь: Ломакина Ирина Александровна
Мать ребёнка: Калинина Анна Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калинина Анна Никитична
Смерть
18.02.2008
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно