Калинина (Арефьева) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалинина (Арефьева) Мария Ивановна

Калинина (Арефьева) Мария Ивановна

avatar

Место рождения

Якшино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

03.03.1906

Дата смерти

Около 1985

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1906

Отец: Арефьев Иван Андреевич

Мать: Арефьева Александра Фаддевна

Якшино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.02.1930

Сын: Калинин Александр Федорович

Отец ребёнка: Калинин (kalinin) Федор (Fedor Pavlovich)

Якшино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин (kalinin) Федор (Fedor Pavlovich)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Логунова Нина Федоровна

Отец ребёнка: Калинин (kalinin) Федор (Fedor Pavlovich)

Якшино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Анна Федоровна

Отец ребёнка: Калинин (kalinin) Федор (Fedor Pavlovich)

Якшино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинин Иван Федорович

Отец ребёнка: Калинин (kalinin) Федор (Fedor Pavlovich)

Якшино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Около 1985
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Болезнь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close