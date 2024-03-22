Калинина (Арефьева) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения03.03.1906
Дата смертиОколо 1985
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1906
Рождение ребёнка
11.02.1930
Сын: Калинин Александр Федорович
Отец ребёнка: Калинин (kalinin) Федор (Fedor Pavlovich)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Логунова Нина Федоровна
Отец ребёнка: Калинин (kalinin) Федор (Fedor Pavlovich)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Анна Федоровна
Отец ребёнка: Калинин (kalinin) Федор (Fedor Pavlovich)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Калинин (kalinin) Федор (Fedor Pavlovich)
Смерть
Около 1985
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Болезнь