Калинин (Kalinin) Федор (Fedor Pavlovich) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинин (Kalinin) Федор (Fedor Pavlovich)

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Место рождения

Якшино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

30.01.1905

Дата смерти

Около ?.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1905

Отец: Калинин Павел Назарович

Мать: Калинина Анна Васильевна

Якшино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.02.1930

Сын: Калинин Александр Федорович

Мать ребёнка: Калинина Мария Ивановна

Якшино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Военная служба
15.07.1941
Кесовогорский РВК, Калининская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Логунова Нина Федоровна

Мать ребёнка: Калинина Мария Ивановна

Якшино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Анна Федоровна

Мать ребёнка: Калинина Мария Ивановна

Якшино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинин Иван Федорович

Мать ребёнка: Калинина Мария Ивановна

Якшино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Около ?.08.1942
Причина смерти: Пропал без вести
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