Калинин (Kalinin) Федор (Fedor Pavlovich)
Место рождения
Дата рождения30.01.1905
Дата смертиОколо ?.08.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1905
Отец: Калинин Павел Назарович
Мать: Калинина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
11.02.1930
Сын: Калинин Александр Федорович
Мать ребёнка: Калинина Мария Ивановна
Военная служба
15.07.1941
Кесовогорский РВК, Калининская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калинина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Логунова Нина Федоровна
Мать ребёнка: Калинина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Анна Федоровна
Мать ребёнка: Калинина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Калинина Мария Ивановна
Смерть
Около ?.08.1942
Причина смерти: Пропал без вести