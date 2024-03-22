Акимова (Калинина) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акимова (Калинина) Татьяна Александровна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

04.08.1955

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1955

Отец: Калинин Александр Федорович

Мать: Калинина Анна Никитична

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
28.11.1978

Сын: Уткин Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Уткин Николай

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
12.06.1990

Дочь: Галянина Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Акимов Николай

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Развод
Неизвестно

Муж: Акимов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акимов Николай

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Развод
Неизвестно

Муж: Уткин Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уткин Николай

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