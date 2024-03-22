Акимова (Калинина) Татьяна Александровна
Место рождения
Дата рождения04.08.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1955
Рождение ребёнка
28.11.1978
Отец ребёнка: Уткин Николай
Рождение ребёнка
12.06.1990
Дочь: Галянина Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Акимов Николай
Развод
Неизвестно
Муж: Акимов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Акимов Николай
Развод
Неизвестно
Муж: Уткин Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Уткин Николай