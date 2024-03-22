Галянина (Акимова) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галянина (Акимова) Ольга Николаевна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

12.06.1990

Пол

Женский

Отец

Мать

1955 г.р.

Муж

Около 1990 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1990

Отец: Акимов Николай

Мать: Акимова Татьяна Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Около 2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галянин Александр

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Около 2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галянин Александр

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галянин Александр

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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