Галянин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галянин Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1990 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1990

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галянина Ольга Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Около 2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галянина Ольга Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галянина Ольга Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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