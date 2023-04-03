Галянин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1990
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Галянина Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
Около 2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Галянина Ольга Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно