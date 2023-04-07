Игнатий Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Гаврило Иванович
Мать: Матрена Степановна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Никита Игнатьевич
Мать ребёнка: Мавра Григорьевна
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Парасковья Игнатьевна
Мать ребёнка: Мавра Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Григорьевна
Смерть
Неизвестно