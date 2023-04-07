Игнатий Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатий Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Гаврило Иванович

Мать: Матрена Степановна

Рождение ребёнка
1780

Сын: Никита Игнатьевич

Мать ребёнка: Мавра Григорьевна

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Парасковья Игнатьевна

Мать ребёнка: Мавра Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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