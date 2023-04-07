Матрена Степановна
Место рожденияВологодский у., с-цо Поповское
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Вологодский у., с-цо Поповское
Рождение ребёнка
1742
Сын: Яков Гаврилович
Отец ребёнка: Гаврило Иванович
Рождение ребёнка
1749
Сын: Григорий Гаврилович
Отец ребёнка: Гаврило Иванович
Малое Погорелово, Троицкая волость, Рыбинский уезд
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Параскева Гавриловна
Отец ребёнка: Гаврило Иванович
Рождение ребёнка
1754
Сын: Игнатий Гаврилович
Отец ребёнка: Гаврило Иванович
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Анисья Гавриловна
Отец ребёнка: Гаврило Иванович
Рождение ребёнка
1763
Сын: Михаил Гаврилович
Отец ребёнка: Гаврило Иванович
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Ефимия Гавриловна
Отец ребёнка: Гаврило Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гаврило Иванович
Смерть
Неизвестно