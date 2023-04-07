Матрена Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Степановна

Место рождения

Вологодский у., с-цо Поповское

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1722 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологодский у., с-цо Поповское
Рождение ребёнка
1742

Сын: Яков Гаврилович

Отец ребёнка: Гаврило Иванович

Рождение ребёнка
1749

Сын: Григорий Гаврилович

Отец ребёнка: Гаврило Иванович

Малое Погорелово, Троицкая волость, Рыбинский уезд
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Параскева Гавриловна

Отец ребёнка: Гаврило Иванович

Рождение ребёнка
1754

Сын: Игнатий Гаврилович

Отец ребёнка: Гаврило Иванович

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Анисья Гавриловна

Отец ребёнка: Гаврило Иванович

Рождение ребёнка
1763

Сын: Михаил Гаврилович

Отец ребёнка: Гаврило Иванович

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Ефимия Гавриловна

Отец ребёнка: Гаврило Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврило Иванович

Смерть
Неизвестно
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