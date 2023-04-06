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Евтушенко Иван Демьянович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

08.09.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1883

Отец: Евтушенко Демьян Арсентьевич

Мать: Евтушенко Ефросинья Федоровна

Рождение ребёнка
07.12.1907

Дочь: Михайлова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1910

Дочь: Юрина Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1925

Сын: Евтушенко Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1925

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1925

Дочь: Арина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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