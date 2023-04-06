Евтушенко Иван Демьянович
Место рождения
Дата рождения08.09.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1883
Рождение ребёнка
07.12.1907
Дочь: Михайлова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1910
Дочь: Юрина Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1925
Сын: Евтушенко Александр Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1925
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1925
Дочь: Арина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно