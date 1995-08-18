Михайлова (Евтушенко) Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения07.12.1907
Дата смерти18.08.1995
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1907
Отец: Евтушенко Иван Демьянович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.04.1928
Сын: Михайлов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Михайлов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
22.09.1929
Сын: Михайлов Феодосий Михайлович
Отец ребёнка: Михайлов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
12.08.1937
Дочь: Потоцкая Светлана Михайловна
Отец ребёнка: Михайлов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
03.01.1946
Отец ребёнка: Михайлов Михаил Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.08.1995