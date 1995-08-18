Михайлова (Евтушенко) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова (Евтушенко) Екатерина Ивановна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

07.12.1907

Дата смерти

18.08.1995

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1907

Отец: Евтушенко Иван Демьянович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.04.1928

Сын: Михайлов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Михайлов Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
22.09.1929

Сын: Михайлов Феодосий Михайлович

Отец ребёнка: Михайлов Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
12.08.1937

Дочь: Потоцкая Светлана Михайловна

Отец ребёнка: Михайлов Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
03.01.1946

Сын: Михайлов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Михайлов Михаил Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Михаил Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.08.1995
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