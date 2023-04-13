Евтушенко Ефросинья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.09.1883
Сын: Евтушенко Иван Демьянович
Отец ребёнка: Евтушенко Демьян Арсентьевич
Рождение ребёнка
26.07.1885
Сын: Евтушенко Петр Демьянович
Отец ребёнка: Евтушенко Демьян Арсентьевич
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Ольга Демьяновна
Отец ребёнка: Евтушенко Демьян Арсентьевич
Рождение ребёнка
1889
Сын: Евтушенко Павел Демьянович
Отец ребёнка: Евтушенко Демьян Арсентьевич
Рождение ребёнка
28.01.1891
Дочь: Мария Демьяновна
Отец ребёнка: Евтушенко Демьян Арсентьевич
Рождение ребёнка
1892
Сын: Евтушенко Николай Демьянович
Отец ребёнка: Евтушенко Демьян Арсентьевич
Рождение ребёнка
14.07.1893
Сын: Евтушенко Владимир Демьянович
Отец ребёнка: Евтушенко Демьян Арсентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно