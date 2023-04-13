Евтушенко Ефросинья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евтушенко Ефросинья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.09.1883

Сын: Евтушенко Иван Демьянович

Отец ребёнка: Евтушенко Демьян Арсентьевич

Рождение ребёнка
26.07.1885

Сын: Евтушенко Петр Демьянович

Отец ребёнка: Евтушенко Демьян Арсентьевич

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Ольга Демьяновна

Отец ребёнка: Евтушенко Демьян Арсентьевич

Рождение ребёнка
1889

Сын: Евтушенко Павел Демьянович

Отец ребёнка: Евтушенко Демьян Арсентьевич

Рождение ребёнка
28.01.1891

Дочь: Мария Демьяновна

Отец ребёнка: Евтушенко Демьян Арсентьевич

Рождение ребёнка
1892

Сын: Евтушенко Николай Демьянович

Отец ребёнка: Евтушенко Демьян Арсентьевич

Рождение ребёнка
14.07.1893

Сын: Евтушенко Владимир Демьянович

Отец ребёнка: Евтушенко Демьян Арсентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евтушенко Демьян Арсентьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно