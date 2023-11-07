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Бурмистрова Дарья Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.09.1897

Сын: Бурмистров Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Бурмистров Иван Михайлов

Рождение ребёнка
24.05.1901

Дочь: Бурмистрова Феодосия Иванова

Отец ребёнка: Бурмистров Иван Михайлов

Рождение ребёнка
26.06.1908

Сын: Бурмистров Петр Иванов

Отец ребёнка: Бурмистров Иван Михайлов

Рождение ребёнка
18.06.1910 ст.

Дочь: Бурмистрова Агриппина Иванова

Отец ребёнка: Бурмистров Иван Михайлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурмистров Иван Михайлов

Смерть
Неизвестно
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