Бурмистрова Дарья Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.09.1897
Сын: Бурмистров Дмитрий Иванов
Отец ребёнка: Бурмистров Иван Михайлов
Рождение ребёнка
24.05.1901
Дочь: Бурмистрова Феодосия Иванова
Отец ребёнка: Бурмистров Иван Михайлов
Рождение ребёнка
26.06.1908
Отец ребёнка: Бурмистров Иван Михайлов
Рождение ребёнка
18.06.1910 ст.
Дочь: Бурмистрова Агриппина Иванова
Отец ребёнка: Бурмистров Иван Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно