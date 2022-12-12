Садыкова (Бикмаметова) Федосья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садыкова (Бикмаметова) Федосья Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1939

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1963 г.р.
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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1963

Сын: Садыков Юрий Алимжанович

Отец ребёнка: Садыков Алимжан Хамзинович

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
16.02.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садыков Алимжан Хамзинович

Рождение ребёнка
16.02.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садыков Алимжан Хамзинович

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