Садыкова (Бикмаметова) Федосья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.12.1963
Отец ребёнка: Садыков Алимжан Хамзинович
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
16.02.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Садыков Алимжан Хамзинович
Рождение ребёнка
16.02.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Садыков Алимжан Хамзинович