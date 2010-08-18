Садыков Алимжан Хамзинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1939
Дата смерти18.08.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.12.1963
Мать ребёнка: Садыкова Федосья Алексеевна
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
16.02.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Садыкова Федосья Алексеевна
Рождение ребёнка
16.02.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Садыкова Федосья Алексеевна
Смерть
18.08.2010