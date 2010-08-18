Садыков Алимжан Хамзинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садыков Алимжан Хамзинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1939

Дата смерти

18.08.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1963 г.р.
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Добавил:

ЕС
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Место
Комментарий
Рождение
21.09.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1963

Сын: Садыков Юрий Алимжанович

Мать ребёнка: Садыкова Федосья Алексеевна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
16.02.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Садыкова Федосья Алексеевна

Рождение ребёнка
16.02.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Садыкова Федосья Алексеевна

Смерть
18.08.2010
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