Александр Евграфов
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Марфа Архипова
Рождение ребёнка
1847
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1854
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1858
Сын: Кокорев Андрей Александров
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1861
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно