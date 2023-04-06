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Александр Евграфов

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Место рождения

Глебово, Понгиловская волость, Романово-Борисоглебский уезд

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1793 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1858 г.р.
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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Марфа Архипова

Глебово, Понгиловская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
1847

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Глебово, Понгиловская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
1854

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Глебово, Понгиловская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
1858

Сын: Кокорев Андрей Александров

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Глебово, Понгиловская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
Около 1861

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Глебово, Понгиловская волость, Романово-Борисоглебский уезд
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