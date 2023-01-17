деревня Глебово, деревня Глебово, Понгиловская волость, Романово-Борисоглебский уезд (на 1901) — Familio

Глебово

Понгиловская волость, Романово-Борисоглебский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о взносе денег крестьянином дер. Глебово Понгиловской волости Романов-Борисоглебского уезда Иваном Васильевым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1881 г. Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Сиделино Понгиловской волости Романов-Борисоглебского уезда Лукой Мартыновым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1881 г. Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Глебово Понгиловской волости Романов-Борисоглебского уезда Василием Ивановичем Иголкиным в уплату капитального долга по выкупной ссу Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Глебово Понгиловской волости Романов-Борисоглебского уезда Александром Ивановичем Люлиным в уплату капитального долга по выкупной сс Показать все
Дело о взносе денег крестьянином Герасимом Михайловым за крестьянина дер. Сиденино Понгиловской волости Романов-Борисоглебского уезда Николая Анкудимова в уплату капиталь Показать все
Дело о зачете денег крестьянину дер. Сиденино Понгиловской волости Романов-Борисоглебского уезда Луке Ивановичу Савельеву, внесенных в уплату капитального долга по выкупн Показать все
Дело о представлении к награждению серебряной медалью «За усердие» на Станиславской ленте Александра Ивановича Люлина, крестьянина дер. Глебово Понгиловской волости Роман Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Романово-Борисоглебский уезд
6082Глебово, д. вл.при колодцах.141692435
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Романово-Борисоглебский уезд, Понгиловская волость
д. ГлебовоIV. Верещагинское общество70388Верещагинский приход
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д. СидениноIV. Верещагинское общество504710Верещагинский приход
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