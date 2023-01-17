Глебово
Понгиловская волость, Романово-Борисоглебский уезд (на 1901)
- Статус
- не существует
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Дело о взносе денег крестьянином дер. Глебово Понгиловской волости Романов-Борисоглебского уезда Иваном Васильевым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1881 г. Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Сиделино Понгиловской волости Романов-Борисоглебского уезда Лукой Мартыновым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1881 г. Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Глебово Понгиловской волости Романов-Борисоглебского уезда Василием Ивановичем Иголкиным в уплату капитального долга по выкупной ссу Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Глебово Понгиловской волости Романов-Борисоглебского уезда Александром Ивановичем Люлиным в уплату капитального долга по выкупной сс Показать все
Дело о взносе денег крестьянином Герасимом Михайловым за крестьянина дер. Сиденино Понгиловской волости Романов-Борисоглебского уезда Николая Анкудимова в уплату капиталь Показать все
Дело о зачете денег крестьянину дер. Сиденино Понгиловской волости Романов-Борисоглебского уезда Луке Ивановичу Савельеву, внесенных в уплату капитального долга по выкупн Показать все
Дело о представлении к награждению серебряной медалью «За усердие» на Станиславской ленте Александра Ивановича Люлина, крестьянина дер. Глебово Понгиловской волости Роман Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
6082Глебово, д. вл.при колодцах.141692435Показать скан
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ГлебовоIV. Верещагинское общество70388—Верещагинский приходПоказать скан
д. СидениноIV. Верещагинское общество504710—Верещагинский приходПоказать скан