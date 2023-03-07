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Зубков Иван Власов

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Место рождения

Зубковская

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

После 1829

Пол

Мужской

Отец

Около 1756 г.р.

Мать

Около 1755 г.р.

Жена

Около 1789 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Зубков Влас Максимов

Мать: Зубкова Стефанида Алексеева

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Зубков Гурий Иванов

Мать ребёнка: Зубкова Ксения Павлова

Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Зубкова Ксения Павлова

Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Мариамна Иванова

Мать ребёнка: Зубкова Ксения Павлова

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Зубков Федор Иванов

Мать ребёнка: Зубкова Ксения Павлова

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Зубков Яков Иванов

Мать ребёнка: Зубкова Ксения Павлова

Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Татьяна Иванова

Мать ребёнка: Зубкова Ксения Павлова

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Зубков Василий Иванов

Мать ребёнка: Зубкова Ксения Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубкова Ксения Павлова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1829
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