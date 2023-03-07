Зубков Иван Власов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиПосле 1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: Зубков Влас Максимов
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Зубков Гурий Иванов
Мать ребёнка: Зубкова Ксения Павлова
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Зубкова Ксения Павлова
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Мариамна Иванова
Мать ребёнка: Зубкова Ксения Павлова
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Зубков Федор Иванов
Мать ребёнка: Зубкова Ксения Павлова
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Зубков Яков Иванов
Мать ребёнка: Зубкова Ксения Павлова
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Татьяна Иванова
Мать ребёнка: Зубкова Ксения Павлова
Рождение ребёнка
Около 1826
Мать ребёнка: Зубкова Ксения Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зубкова Ксения Павлова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1829