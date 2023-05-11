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Зубков Влас Максимов

Место рождения

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

После 1797

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: Зубков Максим Степанов

Мать: Зубкова Марина Венедиктова

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Неонила Власова

Мать ребёнка: Зубкова Стефанида Алексеева

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Зубков Анкидин Власов

Мать ребёнка: Зубкова Стефанида Алексеева

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Зубков Иван Власов

Мать ребёнка: Зубкова Стефанида Алексеева

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 26.10.1797 ст.

Дочь: Анастасия (Настасья) Власова

Мать ребёнка: Зубкова Стефанида Алексеева

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубкова Стефанида Алексеева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1797
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