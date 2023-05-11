Зубков Влас Максимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1756
Дата смертиПосле 1797
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756
Отец: Зубков Максим Степанов
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Неонила Власова
Мать ребёнка: Зубкова Стефанида Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1784
Мать ребёнка: Зубкова Стефанида Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Зубков Иван Власов
Мать ребёнка: Зубкова Стефанида Алексеева
Рождение ребёнка
Около 26.10.1797 ст.
Дочь: Анастасия (Настасья) Власова
Мать ребёнка: Зубкова Стефанида Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1797