Изюмова (Солодягина) Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.01.1930
Сын: Изюмов Василий Серафимович
Отец ребёнка: Изюмов Серафим Александрович
Рождение ребёнка
15.11.1938
Дочь: Изюмова Ирина Серафимовна
Отец ребёнка: Изюмов Серафим Александрович
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Изюмова Татьяна Серафимовна
Отец ребёнка: Изюмов Серафим Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно