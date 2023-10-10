Изюмова (Солодягина) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИзюмова (Солодягина) Екатерина Ивановна

Изюмова (Солодягина) Екатерина Ивановна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

Около 1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.01.1930

Сын: Изюмов Василий Серафимович

Отец ребёнка: Изюмов Серафим Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.11.1938

Дочь: Изюмова Ирина Серафимовна

Отец ребёнка: Изюмов Серафим Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Изюмова Татьяна Серафимовна

Отец ребёнка: Изюмов Серафим Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Изюмов Серафим Александрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close