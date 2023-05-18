Киричинская (Береская) Мария Теодоровна
Место рождения?
Дата рождения1859
Дата смерти1925
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Береской Теодор Михайлович
Мать: Мария
Сын: Киричинский Николай Иванович
Отец ребёнка: Киричинский Иван Михайлович
Дочь: Катерина Ивановна
Отец ребёнка: Киричинский Иван Михайлович
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Киричинский Иван Михайлович
Сын: Киричинский Григорий Иванович
Отец ребёнка: Киричинский Иван Михайлович
Сын: Киричинский Михаил Иванович
Отец ребёнка: Киричинский Иван Михайлович
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Киричинский Иван Михайлович
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Киричинский Иван Михайлович
Сын: Киричинский Иван Иванович
Отец ребёнка: Киричинский Иван Михайлович
Сын: Киричинский Теодор Иванович
Отец ребёнка: Киричинский Иван Михайлович
Дочь: Береская Розалия Ивановна
Отец ребёнка: Киричинский Иван Михайлович
Сын: Киричинский Илья Иванович
Отец ребёнка: Киричинский Иван Михайлович