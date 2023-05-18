Киричинская (Береская) Мария Теодоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киричинская (Береская) Мария Теодоровна

Место рождения

?

Дата рождения

1859

Дата смерти

1925

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Береской Теодор Михайлович

Мать: Мария

?
Бракосочетание
04.02.1877

Муж: Киричинский Иван Михайлович

Купновичи, Львівська область
Рождение ребёнка
20.12.1877

Сын: Киричинский Николай Иванович

Отец ребёнка: Киричинский Иван Михайлович

Раздельное, Львівська область
дом 58
Рождение ребёнка
12.06.1881

Дочь: Катерина Ивановна

Отец ребёнка: Киричинский Иван Михайлович

Раздельное, Львівська область
дом 58
Рождение ребёнка
18.08.1883

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Киричинский Иван Михайлович

Раздельное, Львівська область
дом 58
Рождение ребёнка
06.02.1886

Сын: Киричинский Григорий Иванович

Отец ребёнка: Киричинский Иван Михайлович

Раздельное, Львівська область
дом 58
Рождение ребёнка
08.11.1888

Сын: Киричинский Михаил Иванович

Отец ребёнка: Киричинский Иван Михайлович

Раздельное, Львівська область
дом 58
Рождение ребёнка
07.02.1891

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Киричинский Иван Михайлович

Раздельное, Львівська область
дом 58
Рождение ребёнка
29.03.1893

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Киричинский Иван Михайлович

Раздельное, Львівська область
Рождение ребёнка
21.12.1895

Сын: Киричинский Иван Иванович

Отец ребёнка: Киричинский Иван Михайлович

Раздельное, Львівська область
Рождение ребёнка
21.05.1898

Сын: Киричинский Теодор Иванович

Отец ребёнка: Киричинский Иван Михайлович

Раздельное, Львівська область
дом 58
Рождение ребёнка
15.08.1900

Дочь: Береская Розалия Ивановна

Отец ребёнка: Киричинский Иван Михайлович

Раздельное, Львівська область
дом 58
Рождение ребёнка
30.11.1903

Сын: Киричинский Илья Иванович

Отец ребёнка: Киричинский Иван Михайлович

Раздельное, Львівська область
дом 58
Смерть
1925
Раздельное, Львівська область
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