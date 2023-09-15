Киричинский Илья Иванович
Место рождения
Дата рождения30.11.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1903
дом 58
Рождение ребёнка
15.11.1927
Сын: Киричинский Ярослав Ильич
Мать ребёнка: Мария Григорьевна
дом 58
Бракосочетание
26.?.1927
Жена: Мария Григорьевна
дом 58/45
Рождение ребёнка
24.10.1929
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Рождение ребёнка
26.04.1931
Мать ребёнка: Мария Григорьевна
дом 29
Рождение ребёнка
18.06.1933
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Рождение ребёнка
26.02.1936
Великая Сушица, Львівська область
Рождение ребёнка
26.03.1949
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Верхняя Сея, Таштыпский муниципальный район, Республика Хакасия