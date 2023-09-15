Киричинский Илья Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киричинский Илья Иванович

Место рождения

Раздельное, Львівська область

Дата рождения

30.11.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1851 г.р.

Мать

1859 г.р.

Жена

1908 г.р.

Дети

1927 г.р.
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1931 г.р.
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Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1903

Отец: Киричинский Иван Михайлович

Мать: Киричинская Мария Теодоровна

Раздельное, Львівська область
дом 58
Рождение ребёнка
15.11.1927

Сын: Киричинский Ярослав Ильич

Мать ребёнка: Мария Григорьевна

Раздельное, Львівська область
дом 58
Бракосочетание
26.?.1927

Жена: Мария Григорьевна

Раздельное, Львівська область
дом 58/45
Рождение ребёнка
24.10.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Григорьевна

Раздельное, Львівська область
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Рождение ребёнка
26.04.1931

Сын: Киричинский Иван Ильич

Мать ребёнка: Мария Григорьевна

Раздельное, Львівська область
дом 29
Рождение ребёнка
18.06.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Григорьевна

Раздельное, Львівська область
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Рождение ребёнка
26.02.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Григорьевна

Великая Сушица, Львівська область
Рождение ребёнка
26.03.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Григорьевна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Верхняя Сея, Таштыпский муниципальный район, Республика Хакасия
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