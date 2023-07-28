Береской Теодор Михайлович
Место рождения
Дата рождения10.08.1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1834
Отец: Береской Михаил Васильевич
Мать: Мария Васильевна
Бракосочетание
Между 1851 и 1859
Жена: Мария
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Киричинская Мария Теодоровна
Мать ребёнка: Мария
?
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Анна Теодоровна
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
11.04.1877
Дочь: Юстина Теодоровна
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Теодоровна
Мать ребёнка: Мария
Смерть
Неизвестно