Береской Теодор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБереской Теодор Михайлович

Береской Теодор Михайлович

Место рождения

Купновичи, Львівська область

Дата рождения

10.08.1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1834

Отец: Береской Михаил Васильевич

Мать: Мария Васильевна

Купновичи, Львівська область
Бракосочетание
Между 1851 и 1859

Жена: Мария

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Киричинская Мария Теодоровна

Мать ребёнка: Мария

?
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Анна Теодоровна

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
11.04.1877

Дочь: Юстина Теодоровна

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Теодоровна

Мать ребёнка: Мария

Смерть
Неизвестно