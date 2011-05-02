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Вьюнков Геннадий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1937

Дата смерти

02.05.2011

Пол

Мужской

Отец

Мать

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1937

Отец: Вьюнков Василий

Мать: Евдокия Александровна

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
02.05.2011
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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