Вьюнков Геннадий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1937
Дата смерти02.05.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1937
Отец: Вьюнков Василий
Мать: Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
02.05.2011
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва