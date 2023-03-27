Вьюнков Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вьюнков Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1915 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.04.1937

Сын: Вьюнков Геннадий Васильевич

Мать ребёнка: Евдокия Александровна

Развод
Неизвестно

Жена: Евдокия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Александровна

Смерть
Неизвестно
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