Сумбаев Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сумбаев Иван Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1938

Дата смерти

07.03.1999

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

1916 г.р.

Жена

1938 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1965 г.р.

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1938

Отец: Сумбаев Сергей Иванович

Мать: Сумбаева Елена Ивановна

Рождение ребёнка
08.10.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сумбаева Татьяна Григорьевна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.03.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сумбаева Татьяна Григорьевна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.04.1965

Сын: Сумбаев Сергей Иванович

Мать ребёнка: Сумбаева Татьяна Григорьевна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сумбаева Татьяна Григорьевна

Смерть
07.03.1999
Баевка, Николаевский район, Ульяновская область
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