Сумбаев Иван Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1938
Дата смерти07.03.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1938
Отец: Сумбаев Сергей Иванович
Мать: Сумбаева Елена Ивановна
Рождение ребёнка
08.10.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сумбаева Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
08.03.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сумбаева Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
10.04.1965
Мать ребёнка: Сумбаева Татьяна Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.03.1999
Баевка, Николаевский район, Ульяновская область