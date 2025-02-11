Сумбаев Александр Иванович 08.10.1959 — найти родственников по фамилии на Familio

Сумбаев Александр Иванович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 08.10.1959, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Сумбаев Иван Сергеевич31.08.1938 г.р.
Мать
Сумбаева (Лёшина) Татьяна Григорьевна01.12.1938 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1959

Отец: Сумбаев Иван Сергеевич

Мать: Сумбаева (Лёшина) Татьяна Григорьевна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.02.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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