Сумбаев Александр Иванович
мужской, родился 08.10.1959, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецСумбаев Иван Сергеевич31.08.1938 г.р.
МатьСумбаева (Лёшина) Татьяна Григорьевна01.12.1938 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1959
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.02.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно