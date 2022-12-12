Филатов Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилатов Антон

Филатов Антон

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

После 1800

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1755 г.р.

Дети

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Филатов Евдоким Антонович

Мать ребёнка: Филатова Параскева Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Филатов Назар Антонович

Мать ребёнка: Филатова Параскева Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филатова Параскева Андреевна

Смерть
После 1800
Исаково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close