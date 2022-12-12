Филатов Антон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1754
Дата смертиПосле 1800
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Филатов Евдоким Антонович
Мать ребёнка: Филатова Параскева Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1795
Мать ребёнка: Филатова Параскева Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1800
Исаково, Суворовский муниципальный район, Тульская область