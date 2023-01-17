Филатова Параскева Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатова Параскева Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

После 1800

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1754 г.р.

Дети

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Филатов Евдоким Антонович

Отец ребёнка: Филатов Антон

Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Филатов Назар Антонович

Отец ребёнка: Филатов Антон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филатов Антон

Смерть
После 1800
Исаково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
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