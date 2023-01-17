Филатова Параскева Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1755
Дата смертиПосле 1800
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Филатов Евдоким Антонович
Отец ребёнка: Филатов Антон
Рождение ребёнка
Около 1795
Отец ребёнка: Филатов Антон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филатов Антон
Смерть
После 1800
Исаково, Суворовский муниципальный район, Тульская область