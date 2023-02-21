Филатов Евдоким Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смерти1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: Филатов Антон
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Филатов Степан Евдокимович
Мать ребёнка: Филатова Наталья
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Филатова Авдотья Евдокимовна
Мать ребёнка: Филатова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Филатова Наталья
Смерть
1852