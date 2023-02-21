Филатов Евдоким Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилатов Евдоким Антонович

Филатов Евдоким Антонович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Филатов Антон

Мать: Филатова Параскева Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Филатов Степан Евдокимович

Мать ребёнка: Филатова Наталья

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Филатова Авдотья Евдокимовна

Мать ребёнка: Филатова Наталья

Исаково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филатова Наталья

Смерть
1852
Исаково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close