Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

Дети

1929 г.р.
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1933 г.р.
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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Филипп Поликарпович

Мать: Екатерина Константиновна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Бобков Михаил

Отец ребёнка: Бобков Иван

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бобков Иван

Рождение ребёнка
22.03.1933

Сын: Бобков Джон

Отец ребёнка: Бобков Иван

Россия
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бобков Иван

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бобков Иван

Смерть
1974
Причина смерти: Цероз печени
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