Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1974
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Филипп Поликарпович
Мать: Екатерина Константиновна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Бобков Михаил
Отец ребёнка: Бобков Иван
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
22.03.1933
Сын: Бобков Джон
Отец ребёнка: Бобков Иван
Россия
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
1941
Смерть
1974
Причина смерти: Цероз печени