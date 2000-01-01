Бобков Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобков Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Бобков Иван

Мать: Мария

Смерть
Неизвестно
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