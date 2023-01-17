Бобков Джон
Место рожденияРоссия
Дата рождения22.03.1933
Дата смерти12.06.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1933
Отец: Бобков Иван
Мать: Мария
Россия
Бракосочетание
03.11.1963
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.08.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.08.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
12.06.1974