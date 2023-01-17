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Бобков Джон

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Место рождения

Россия

Дата рождения

22.03.1933

Дата смерти

12.06.1974

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1933

Отец: Бобков Иван

Мать: Мария

Россия
Бракосочетание
03.11.1963

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.08.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.08.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
12.06.1974
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