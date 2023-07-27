Вдонины Лукерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вдонины Лукерья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1932

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Вдонины Яков Семенович

Отец ребёнка: Вдонины Семен Егорович

Сядемка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вдонины Данил Семенович

Отец ребёнка: Вдонины Семен Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Семеновна

Отец ребёнка: Вдонины Семен Егорович

Смерть
1932
Причина смерти: Тиф