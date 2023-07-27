Вдонины Лукерья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1932
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Вдонины Семен Егорович
Сядемка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Вдонины Семен Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Семеновна
Отец ребёнка: Вдонины Семен Егорович
Смерть
1932
Причина смерти: Тиф