Вдонины Яков Семенович
Место рождения
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Вдонины Семен Егорович
Мать: Вдонины Лукерья
Призыв на военную службу
1941
Земетчино, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Воинское звание: красноармеец Воинская часть: 849 сп 303 сд
Рождение ребёнка
07.02.1954
Сын: Вдонины Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Вдонины Екатерина
Рождение ребёнка
03.03.1956
Мать ребёнка: Вдонины Екатерина
Рождение ребёнка
05.05.1966
Сын: Вдонины Евгений Яковлевич
Мать ребёнка: Вдонины Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Вдонины Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Вдонины Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вдонины Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Вдонины Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Вдонины Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Вдонины Екатерина
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: повесился