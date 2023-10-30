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Вдонины Яков Семенович

Место рождения

Сядемка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Вдонины Семен Егорович

Мать: Вдонины Лукерья

Сядемка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Призыв на военную службу
1941
Земетчино, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Воинское звание: красноармеец Воинская часть: 849 сп 303 сд
Рождение ребёнка
07.02.1954

Сын: Вдонины Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Вдонины Екатерина

Сядемка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
03.03.1956

Сын: Вдонины Виктор Яковлевич

Мать ребёнка: Вдонины Екатерина

Сядемка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
05.05.1966

Сын: Вдонины Евгений Яковлевич

Мать ребёнка: Вдонины Екатерина

Сядемка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вдонины Яков Яковлевич

Мать ребёнка: Вдонины Екатерина

Сядемка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вдонины Юрий Яковлевич

Мать ребёнка: Вдонины Екатерина

Сядемка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вдонины Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Вдонины Екатерина

Сядемка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вдонины Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Вдонины Екатерина

Сядемка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вдонины Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Вдонины Екатерина

Сядемка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: повесился
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