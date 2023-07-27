(Вдонины) Анастасия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Вдонины) Анастасия Семеновна

(Вдонины) Анастасия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вдонины Семен Егорович

Мать: Вдонины Лукерья

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close