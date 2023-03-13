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Атлягузовъ Петръ Алексеевъ

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Место рождения

Ромодановка, Симбирскаго уезда

Дата рождения

1721

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: не указан

Мать: не указана

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1736

Сын: Атлягузовъ Алексей

Мать ребёнка: Атлягузова Авдотья Ефремова

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1738

Сын: Атлягузовъ Иванъ

Мать ребёнка: Атлягузова Авдотья Ефремова

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1741

Сын: Атлягузовъ Никифоръ

Мать ребёнка: Атлягузова Авдотья Ефремова

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Атлягузова Авдотья Ефремова

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1747

Сын: Атлягузовъ Михаилъ

Мать ребёнка: Атлягузова Авдотья Ефремова

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Федосья

Мать ребёнка: Атлягузова Авдотья Ефремова

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1753

Сын: Атлягузовъ Леонтий

Мать ребёнка: Атлягузова Авдотья Ефремова

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Ишмаева Хрестинья

Мать ребёнка: Атлягузова Федосья Антонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Атлягузова Авдотья Ефремова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Атлягузова Федосья Антонова

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