Атлягузовъ Петръ Алексеевъ
Место рожденияРомодановка, Симбирскаго уезда
Дата рождения1721
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1721
Отец: не указан
Мать: не указана
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1736
Сын: Атлягузовъ Алексей
Мать ребёнка: Атлягузова Авдотья Ефремова
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1738
Сын: Атлягузовъ Иванъ
Мать ребёнка: Атлягузова Авдотья Ефремова
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1741
Сын: Атлягузовъ Никифоръ
Мать ребёнка: Атлягузова Авдотья Ефремова
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Атлягузова Авдотья Ефремова
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1747
Сын: Атлягузовъ Михаилъ
Мать ребёнка: Атлягузова Авдотья Ефремова
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Федосья
Мать ребёнка: Атлягузова Авдотья Ефремова
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1753
Сын: Атлягузовъ Леонтий
Мать ребёнка: Атлягузова Авдотья Ефремова
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Ишмаева Хрестинья
Мать ребёнка: Атлягузова Федосья Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно