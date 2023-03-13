Атлягузова Авдотья Ефремова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Атлягузова Авдотья Ефремова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Атлягузовъ Петръ Алексеевъ

Рождение ребёнка
1736

Сын: Атлягузовъ Алексей

Отец ребёнка: Атлягузовъ Петръ Алексеевъ

Рождение ребёнка
1738

Сын: Атлягузовъ Иванъ

Отец ребёнка: Атлягузовъ Петръ Алексеевъ

Рождение ребёнка
1741

Сын: Атлягузовъ Никифоръ

Отец ребёнка: Атлягузовъ Петръ Алексеевъ

Рождение ребёнка
1746

Дочь: (Атлягузовъа) Марфа

Отец ребёнка: Атлягузовъ Петръ Алексеевъ

Рождение ребёнка
1747

Сын: Атлягузовъ Михаилъ

Отец ребёнка: Атлягузовъ Петръ Алексеевъ

Рождение ребёнка
1751

Дочь: (Атлягузова) Федосья

Отец ребёнка: Атлягузовъ Петръ Алексеевъ

Рождение ребёнка
1753

Сын: Атлягузовъ Леонтий

Отец ребёнка: Атлягузовъ Петръ Алексеевъ

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