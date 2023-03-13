Атлягузова Авдотья Ефремова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1736
Сын: Атлягузовъ Алексей
Отец ребёнка: Атлягузовъ Петръ Алексеевъ
Рождение ребёнка
1738
Сын: Атлягузовъ Иванъ
Отец ребёнка: Атлягузовъ Петръ Алексеевъ
Рождение ребёнка
1741
Сын: Атлягузовъ Никифоръ
Отец ребёнка: Атлягузовъ Петръ Алексеевъ
Рождение ребёнка
1746
Дочь: (Атлягузовъа) Марфа
Отец ребёнка: Атлягузовъ Петръ Алексеевъ
Рождение ребёнка
1747
Сын: Атлягузовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Атлягузовъ Петръ Алексеевъ
Рождение ребёнка
1751
Дочь: (Атлягузова) Федосья
Отец ребёнка: Атлягузовъ Петръ Алексеевъ
Рождение ребёнка
1753
Сын: Атлягузовъ Леонтий
Отец ребёнка: Атлягузовъ Петръ Алексеевъ