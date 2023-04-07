Щербакова (Серебренникова) Анна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Рождение ребёнка
04.12.1924
Дочь: Церамуга Вера Лукинична
Отец ребёнка: Щербаков Лука Григорьевич
Рождение ребёнка
07.01.1925
Дочь: Майер Татьяна Лукинична
Отец ребёнка: Щербаков Лука Григорьевич
Рождение ребёнка
14.04.1927
Отец ребёнка: Щербаков Лука Григорьевич
Рождение ребёнка
07.05.1928
Отец ребёнка: Щербаков Лука Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно