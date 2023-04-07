Щербакова (Серебренникова) Анна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербакова (Серебренникова) Анна Фёдоровна

Щербакова (Серебренникова) Анна Фёдоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Серебренников Фёдор Петрович

Мать: Серебренникова Аграфена Сергеевна

Рождение ребёнка
04.12.1924

Дочь: Церамуга Вера Лукинична

Отец ребёнка: Щербаков Лука Григорьевич

Рождение ребёнка
07.01.1925

Дочь: Майер Татьяна Лукинична

Отец ребёнка: Щербаков Лука Григорьевич

Рождение ребёнка
14.04.1927

Сын: Щербаков Александр Лукич

Отец ребёнка: Щербаков Лука Григорьевич

Рождение ребёнка
07.05.1928

Сын: Щербаков Николай Лукич

Отец ребёнка: Щербаков Лука Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щербаков Лука Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щербаков Лука Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щербаков Лука Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щербаков Лука Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щербаков Лука Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щербаков Лука Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щербаков Лука Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Лука Григорьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close