Щербаков Лука Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.12.1924
Дочь: Церамуга Вера Лукинична
Мать ребёнка: Щербакова Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
07.01.1925
Дочь: Майер Татьяна Лукинична
Мать ребёнка: Щербакова Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
14.04.1927
Мать ребёнка: Щербакова Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
07.05.1928
Мать ребёнка: Щербакова Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щербакова Анна Фёдоровна
Смерть
Неизвестно