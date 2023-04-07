Щербаков Лука Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербаков Лука Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1904 г.р.

Дети

1924 г.р.
1925 г.р.
1927 г.р.
1928 г.р.
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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.12.1924

Дочь: Церамуга Вера Лукинична

Мать ребёнка: Щербакова Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
07.01.1925

Дочь: Майер Татьяна Лукинична

Мать ребёнка: Щербакова Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
14.04.1927

Сын: Щербаков Александр Лукич

Мать ребёнка: Щербакова Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
07.05.1928

Сын: Щербаков Николай Лукич

Мать ребёнка: Щербакова Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щербакова Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щербакова Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щербакова Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щербакова Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щербакова Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щербакова Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щербакова Анна Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Анна Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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