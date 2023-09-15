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Филипп Петров

Место рождения

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1787 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1810 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: Пётр Никитин

Мать: не указана

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Григорий Филиппов

Мать ребёнка: Матрёна Алексеева

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
28.05.1842 ст.

Дочь: Феодосия Филиппова

Мать ребёнка: Матрёна Алексеева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрёна Алексеева

Смерть
Неизвестно
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