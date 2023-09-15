Филипп Петров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Отец: Пётр Никитин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Григорий Филиппов
Мать ребёнка: Матрёна Алексеева
Рождение ребёнка
28.05.1842 ст.
Дочь: Феодосия Филиппова
Мать ребёнка: Матрёна Алексеева
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрёна Алексеева
Смерть
Неизвестно