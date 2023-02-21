Матрёна Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрёна Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1812 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Григорий Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Петров

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
28.05.1842 ст.

Дочь: Феодосия Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Петров

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипп Петров

Смерть
Неизвестно
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