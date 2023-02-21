Матрёна Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Григорий Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Петров
Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
28.05.1842 ст.
Дочь: Феодосия Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Петров
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп Петров
Смерть
Неизвестно