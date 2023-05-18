Жукова (Савкина) Мария Аггеевна
Место рождения
Дата рождения29.01.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1932
Отец: Савкин Аггей Миронович
Рождение ребёнка
05.08.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жуков Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жуков Николай Васильевич
Тульская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Доярка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно