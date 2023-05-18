Жукова (Савкина) Мария Аггеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жукова (Савкина) Мария Аггеевна

Место рождения

Дружба, Каменский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

29.01.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1932

Отец: Савкин Аггей Миронович

Мать: Савкина Наталья Алексеевна

Дружба, Каменский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жуков Николай Васильевич

Дружба, Каменский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жуков Николай Васильевич

Тульская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Доярка
Место жительства
Неизвестно
Дружба, Каменский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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