Савкина (Даниличева) Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савкина (Даниличева) Наталья Алексеевна

Место рождения

Дружба, Каменский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

22.08.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1903

Отец: Даниличев Алексей Петрович

Мать: Даниличева Мария

Дружба, Каменский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.01.1932

Дочь: Жукова Мария Аггеевна

Отец ребёнка: Савкин Аггей Миронович

Дружба, Каменский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1935

Сын: Савкин Иван Аггеевич

Отец ребёнка: Савкин Аггей Миронович

Дружба, Каменский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сухорукова Анна Аггеевна

Отец ребёнка: Савкин Аггей Миронович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савкин Николай Аггеевич

Отец ребёнка: Савкин Аггей Миронович

Дружба, Каменский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савкин Егор Аггеевич

Отец ребёнка: Савкин Аггей Миронович

Дружба, Каменский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Дружба, Каменский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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