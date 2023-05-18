Савкина (Даниличева) Наталья Алексеевна
Место рождения
Дата рождения22.08.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1903
Отец: Даниличев Алексей Петрович
Мать: Даниличева Мария
Рождение ребёнка
29.01.1932
Дочь: Жукова Мария Аггеевна
Отец ребёнка: Савкин Аггей Миронович
Рождение ребёнка
1935
Сын: Савкин Иван Аггеевич
Отец ребёнка: Савкин Аггей Миронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сухорукова Анна Аггеевна
Отец ребёнка: Савкин Аггей Миронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Савкин Аггей Миронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савкин Егор Аггеевич
Отец ребёнка: Савкин Аггей Миронович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно