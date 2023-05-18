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Савкин Аггей Миронович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1896

Отец: Савкин Мирон Александрович

Мать: Савкина Мария Яковлена

Рождение ребёнка
29.01.1932

Дочь: Жукова Мария Аггеевна

Мать ребёнка: Савкина Наталья Алексеевна

Дружба, Каменский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1935

Сын: Савкин Иван Аггеевич

Мать ребёнка: Савкина Наталья Алексеевна

Дружба, Каменский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сухорукова Анна Аггеевна

Мать ребёнка: Савкина Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савкин Николай Аггеевич

Мать ребёнка: Савкина Наталья Алексеевна

Дружба, Каменский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савкин Егор Аггеевич

Мать ребёнка: Савкина Наталья Алексеевна

Дружба, Каменский муниципальный район, Тульская область
Работа или профессия
Неизвестно
Пастух
Смерть
Неизвестно