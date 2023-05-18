Савкин Аггей Миронович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1896
Отец: Савкин Мирон Александрович
Мать: Савкина Мария Яковлена
Рождение ребёнка
29.01.1932
Дочь: Жукова Мария Аггеевна
Мать ребёнка: Савкина Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
1935
Сын: Савкин Иван Аггеевич
Мать ребёнка: Савкина Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сухорукова Анна Аггеевна
Мать ребёнка: Савкина Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Савкина Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савкин Егор Аггеевич
Мать ребёнка: Савкина Наталья Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Пастух
Смерть
Неизвестно