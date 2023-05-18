Жуков Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жуков Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.05.1932

Дата смерти

1957

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1932

Отец: Жуков Василий Денисович

Мать: Арина Афанасьевна

Рождение ребёнка
05.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жукова Мария Аггеевна

Дружба, Каменский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жукова Мария Аггеевна

Тульская губерния
Смерть
1957
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