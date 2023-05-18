Жуков Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.05.1932
Дата смерти1957
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1932
Отец: Жуков Василий Денисович
Мать: Арина Афанасьевна
Рождение ребёнка
05.08.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жукова Мария Аггеевна
Дружба, Каменский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жукова Мария Аггеевна
Тульская губерния
Смерть
1957