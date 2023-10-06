Бородавка (Онобранько) Иулитта Харлампиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородавка (Онобранько) Иулитта Харлампиевна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

13.07.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1870

Отец: Онобранько Харлампий Антонович

Мать: Онобранько Стефанида Захаровна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
30.01.1894

Муж: Бородавка Петр Артемович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.12.1894

Дочь: Бесараб Евгения Петровна

Отец ребёнка: Бородавка Петр Артемович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.12.1896

Сын: Бородавка Степан Петрович

Отец ребёнка: Бородавка Петр Артемович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.10.1898

Сын: Бородавка Ерофей Петрович

Отец ребёнка: Бородавка Петр Артемович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.10.1900

Дочь: Евпраксия Петровна

Отец ребёнка: Бородавка Петр Артемович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.01.1903

Сын: Бородавка Василий Петрович

Отец ребёнка: Бородавка Петр Артемович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.01.1905

Дочь: Ксения Петровна

Отец ребёнка: Бородавка Петр Артемович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.06.1907

Сын: Бородавка Терентий Петрович

Отец ребёнка: Бородавка Петр Артемович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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