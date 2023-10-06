Бородавка (Онобранько) Иулитта Харлампиевна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения13.07.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1870
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
30.01.1894
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.12.1894
Дочь: Бесараб Евгения Петровна
Отец ребёнка: Бородавка Петр Артемович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.12.1896
Сын: Бородавка Степан Петрович
Отец ребёнка: Бородавка Петр Артемович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.10.1898
Сын: Бородавка Ерофей Петрович
Отец ребёнка: Бородавка Петр Артемович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.10.1900
Дочь: Евпраксия Петровна
Отец ребёнка: Бородавка Петр Артемович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.01.1903
Сын: Бородавка Василий Петрович
Отец ребёнка: Бородавка Петр Артемович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.01.1905
Дочь: Ксения Петровна
Отец ребёнка: Бородавка Петр Артемович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.06.1907
Сын: Бородавка Терентий Петрович
Отец ребёнка: Бородавка Петр Артемович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно