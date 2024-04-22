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Бородавка Петр Артемович

Место рождения

Малая Кошелевка, Чернігівська область

Дата рождения

12.01.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1869

Отец: Бородавка Артемий Семенович

Мать: Бородавка Афанасия Яковлевна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Бракосочетание
30.01.1894

Жена: Бородавка Иулитта Харлампиевна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.12.1894

Дочь: Бесараб Евгения Петровна

Мать ребёнка: Бородавка Иулитта Харлампиевна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.12.1896

Сын: Бородавка Степан Петрович

Мать ребёнка: Бородавка Иулитта Харлампиевна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.10.1898

Сын: Бородавка Ерофей Петрович

Мать ребёнка: Бородавка Иулитта Харлампиевна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.10.1900

Дочь: Евпраксия Петровна

Мать ребёнка: Бородавка Иулитта Харлампиевна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.01.1903

Сын: Бородавка Василий Петрович

Мать ребёнка: Бородавка Иулитта Харлампиевна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.01.1905

Дочь: Ксения Петровна

Мать ребёнка: Бородавка Иулитта Харлампиевна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.06.1907

Сын: Бородавка Терентий Петрович

Мать ребёнка: Бородавка Иулитта Харлампиевна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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