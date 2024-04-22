Бородавка Петр Артемович
Место рождения
Дата рождения12.01.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1869
Бракосочетание
30.01.1894
Рождение ребёнка
23.12.1894
Дочь: Бесараб Евгения Петровна
Мать ребёнка: Бородавка Иулитта Харлампиевна
Рождение ребёнка
24.12.1896
Сын: Бородавка Степан Петрович
Мать ребёнка: Бородавка Иулитта Харлампиевна
Рождение ребёнка
03.10.1898
Сын: Бородавка Ерофей Петрович
Мать ребёнка: Бородавка Иулитта Харлампиевна
Рождение ребёнка
18.10.1900
Дочь: Евпраксия Петровна
Мать ребёнка: Бородавка Иулитта Харлампиевна
Рождение ребёнка
30.01.1903
Сын: Бородавка Василий Петрович
Мать ребёнка: Бородавка Иулитта Харлампиевна
Рождение ребёнка
23.01.1905
Дочь: Ксения Петровна
Мать ребёнка: Бородавка Иулитта Харлампиевна
Рождение ребёнка
20.06.1907
Сын: Бородавка Терентий Петрович
Мать ребёнка: Бородавка Иулитта Харлампиевна
Смерть
Неизвестно