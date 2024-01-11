Онобранько (Устим) Стефанида Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Онобранько (Устим) Стефанида Захаровна

Место рождения

Вертиевка, Чернігівська область

Дата рождения

1848

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Вертиевка, Чернігівська область
Бракосочетание
20.10.1868

Муж: Онобранько Харлампий Антонович

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.07.1870

Дочь: Бородавка (Онобранько) Иулитта Харлампиевна

Отец ребёнка: Онобранько Харлампий Антонович

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.07.1874

Дочь: Онобранько Ульяна Харлампиевна

Отец ребёнка: Онобранько Харлампий Антонович

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.05.1876

Дочь: Приходько (Онобранько) Елена Харлампиевна

Отец ребёнка: Онобранько Харлампий Антонович

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.10.1879

Дочь: Кравченко (Онобранько) Анастасия Харлампиевна

Отец ребёнка: Онобранько Харлампий Антонович

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.11.1881

Сын: Онобранько Павел Харлампиевич

Отец ребёнка: Онобранько Харлампий Антонович

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.10.1883

Сын: Онобранько Яков Харлампиевич

Отец ребёнка: Онобранько Харлампий Антонович

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.12.1885

Сын: Онобранько Николай Харлампиевич

Отец ребёнка: Онобранько Харлампий Антонович

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.09.1888

Дочь: Онобранько Ефросиния Харлампиевна

Отец ребёнка: Онобранько Харлампий Антонович

Березанка, Чернігівська область

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