Онобранько (Устим) Стефанида Захаровна
Место рождения
Дата рождения1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Бородавка (Онобранько) Иулитта Харлампиевна
Отец ребёнка: Онобранько Харлампий Антонович
Дочь: Онобранько Ульяна Харлампиевна
Отец ребёнка: Онобранько Харлампий Антонович
Дочь: Приходько (Онобранько) Елена Харлампиевна
Отец ребёнка: Онобранько Харлампий Антонович
Дочь: Кравченко (Онобранько) Анастасия Харлампиевна
Отец ребёнка: Онобранько Харлампий Антонович
Сын: Онобранько Павел Харлампиевич
Отец ребёнка: Онобранько Харлампий Антонович
Сын: Онобранько Яков Харлампиевич
Отец ребёнка: Онобранько Харлампий Антонович
Сын: Онобранько Николай Харлампиевич
Отец ребёнка: Онобранько Харлампий Антонович
Дочь: Онобранько Ефросиния Харлампиевна
Отец ребёнка: Онобранько Харлампий Антонович